Сент-Луис, США, 14 сентября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников не сможет начать подготовку к новому сезону вместе с командой. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Сошников не сможет начать работу в тренировочном лагере из-за сотрясения мозга, полученного во время одной из тренировок.

Отметим, что Сошников перешёл в «Сент-Луис» из «Торонто Мэйпл Лифс» в ходе прошлого сезона. В межсезонье он подписал с клубом контракт на один год.

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