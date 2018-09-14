Якутск, 14 сентября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Якутии возбудили дело в отношении 22-летнего гражданина Киргизии, вербовавшего людей для вступления в международную террористическую организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кейт Гринуэй. Гамельнский крысолов. 1910

По данным следствия, иностранный гражданин, вступивший в соцсетях в пропагандирующую экстремистскую идеологию группу, призывал поддерживать боевиков.

Сотрудники спецслужб в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого.

Ведется следствие.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою пропаганду в социальных сетях.