Москва, 14 сентября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, днем в Москве будет переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +21°С, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, в пятницу показания барометров в столичном регионе будут расти, поэтому вероятность осадков ожидается минимальная, а температура останется в комфортном для середины сентября диапазоне.

«Днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в городе +19…+21°, по области +17…+22°», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 1−6 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что климатическое лето в Москве завершится к концу текущей недели, а период так называемого бабьего лета продлится всего несколько дней. До конца недели погода днём будет находиться на уровне 20−22 градусов, однако к воскресенью, 16 сентября, столбики термометров опустятся до 17−19 градусов.

Читайте также: Гидрометцентр сообщил о последних днях климатического лета в Москве