Улан-Удэ, 14 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В Бурятии с начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили более 500 случаев незаконной рубки. Как сообщили ИА REGNUM 14 сентября в Республиканском агентстве лесного хозяйства, «чёрных лесорубов» в республике ловят практически ежедневно.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно заготовленная древесина

Например, в Заиграевском районе в ходе ночного патрулирования лесов инспекторы обнаружили незаконную рубку сосны. Выяснилось, что местный житель срубил 63 дерева объёмом около 10 кубометров, нанеся лесному фонду ущерб в размере более 80 тысяч рублей. У злоумышленника изъяли автомобиль ЗИЛ без номеров, бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Материалу по нему передали в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за июль 2018 года в Бурятии выявили более 110 незаконных рубок.