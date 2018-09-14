Эрбиль, Ирак, 14 сентября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Правительство Иракского Курдистана призвало Рабочую партию Курдистана и союзные ей курдские силы в Иране прекратить провокационные действия в отношении Анкары и Тегерана, сообщает 14 сентября Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

В противном случае это может повлечь за собой тяжелые последствия в виде спецопераций указанных государств против курдов, что, в принципе, уже происходит.

Тем не менее Эрбиль также подчеркнул, что Анкара и Тегеран не должны наносить воздушные удары по курдским позициям в Ираке, так как это нарушает территориальную целостность Иракского Курдистана.

Напомним, в последнее время Турция и Иран активизировали свои военные действия против курдских группировок, считающихся в этих странах террористическими. Повстанцы укрываются на территории курдской автономии в Ираке, что вызывает беспокойство со стороны Эрбиля.