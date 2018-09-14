Чита, 14 сентября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России на учениях «Восток-2018» применили превосходящие все известные мировые аналоги «ракеты-невидимки», заявил начальник 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа полковник Сергей Тихонов.

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«В маневрах были применены особые мишени — имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией «стелс», «невидимки», — заявил в интервью «Звезде» Тихонов.

Он добавил, что такие ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет.

Как сообщало ИА REGNUM с 11 по 17 сентября в России проводятся самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018». В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

Ранее в ходе одного из эпизодов военных учений «Восток-2018» российские военные применили боевые робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9».

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