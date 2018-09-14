Иркутск, 14 сентября, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил вынужденную посадку в 28 километрах от поселка Бохан. И хотя все восемь находившихся на борту пассажиров и три члена экипажа не пострадали, а сама посадка произведена в штатном режиме, по данному факту следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ инициировали проведение доследственной проверки. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

Из обстоятельств ЧП известно, что 12 сентября 2018 года в 11:36 местного времени вертолет выполнял санитарное задание, следуя по маршруту «Иркутск-Зима-Нижнеудинск», а экстренное приземления произошло в 28 километрах от поселка Бохан. Воздушное судно не повреждено. Пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2018 года с вертолетом Ми-8 компании «Ангара» произошла трагедия. Пролетев 290 километров от аэропорта Усть-Кут в направлении Казачинско-Ленского района, машина рухнула. Все три члена экипажа — командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик — погибли.