«Санкционный раж» достиг своего апогея, доллар под угрозой: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Трамп ввел санкции против конгресса;
- В школах Франции могут ввести изучение арабского языка;
- Конвертирование юаня может привести к ослаблению роли доллара;
- Законопроект о санкциях за увольнение предпенсионеров принят в I чтении;
- В Санкт-Петербурге со здания госуниверситета стёрли память о блокаде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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