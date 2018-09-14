Нижний Новгород, 14 сентября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Компании, получившие «известность» в связи с конфликтом вокруг старейшего нижегородского мукомольного завода, отсчитавшего почти 140 лет, встретятся в суде снова. В этот раз ООО «Спектр» — собственник помещений завода — требует признать банкротом своего бывшего арендатора — ООО «Первая мельница». Иск поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Сумма претензий собственника завода составляет 2 955 905,99 рубля. Иск суд получил 13 сентября 2018 года.

Напомним, весной 2018 года в нижегородских СМИ появилась информация о возможном закрытии одного из самых старых предприятий области — Нижегородского мукомольного завода. Тогда всплыли подробности спора арендодателя, владельца земельного участка, выкупившего его у областных властей несколько лет назад, — ООО «Спектр» из Москвы с арендатором ООО «Первая мельница». Единственным учредителем фирмы-собственника с 2016 года является кипрская компания «Нидали Холдинг Лимитед», директор с апреля 2018 года — Арсен Григорян. По сообщениям СМИ, за кипрской фирмой стоит чешский миллиардер Пётр Кельнер. Собственником ООО «Первая мельница» является АО «Нижегородские жернова» (ранее были ООО, акционировались в июле 2018 года). АО помимо этого является учредителем ООО «Нижегородский мукомольный завод Башкирова». Директор ООО «Первая мельница» — Дмитрий Панин, директор АО — Валентина Панина.

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Позднее выяснилось, что в связи с разногласиями о размере арендной платы компания «Спектр» не продлила «Первой мельнице» заканчивающийся договор аренды 43 объектов недвижимости. В марте 2018 года договор закончился, ООО «Первая мельница» пыталась принудительно через суд продлить арендные отношения, ссылаясь на то, что является поставщиком тепла для ряда жилых домов и объектов и есть предписание прокуратуры закончить отопительный сезон. На это ООО «Спектр» заявило, что готово организовать теплоснабжение «самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций».

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Еще один иск арендатора касался истребования имущества, которое находилось в ранее арендуемых помещениях. В процессе судебных разбирательств ООО «Первая мельница» продала часть истребуемого имущества созданной в феврале 2018 года компании — ООО «Горьковский мукомольный завод».

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В марте 2018 года ООО «Спектр» обращалось с иском к «Первой мельнице», требуя запретить последней деятельность, связанную с воспрепятствованием в проходе на земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030094:217 ООО «Спектр» и ООО ЧОО «Сигма» с целью обеспечения сохранности объектов недвижимости, расположенных на данном наделе, а также деятельность, связанную с уничтожением движимого и недвижимого имущества, арендуемого ООО «Первая мельница». В апреле истец иск отозвал.

Также в конце апреля 2018 года суд удовлетворил иск собственника завода к арендатору о взыскании 2 955 905 рублей 99 копеек неосновательного обогащения в связи с уклонением ответчика от подписания дополнительного соглашения №7 к договору аренды №27/2011 от 01.07.2011 года. В начале августа вторая инстанция оставила решение в силе. 13 сентября 2018 года ООО «Спектр» подало иск с требованием признать банкротом ООО «Первая мельница», в деле фигурирует та же сумма, что присуждена за неосновательное обогащение.

В этом конфликте успело отметиться и федеральное ведомство. В марте 2018 года Росимущество пыталось обжаловать продажу участка под заводом, обосновав тем, что на нём стоит объект ГО и ЧС. В середине июля 2018 года суд частично удовлетворил иск, признав «недействительным договор купли-продажи от 02.04.2012 года №1779-ЗУ земельного участка общей площадью 71 823 кв. м с кадастровым номером 52:18:0030094:182 в части земельного участка площадью 1016 кв. м с кадастровым номером 52:18:0030094:216, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная». Он был истребован из владения ООО «Спектр» в пользу Российской Федерации. Решение первой инстанции оспаривается, 6 сентября 2018 года жалоба поступила в апелляционный суд.

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