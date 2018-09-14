Вашингтон, 14 сентября, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным в обмен на смягчение наказания, сообщает ABC.

Сделка с правосудием

По данным телеканала, о сделке Манафорта со стороной обвинения будет объявлено 14 сентября. Пока не известно, готов ли Манафорт пойти на сотрудничество со следствием или же просто признает свою вину, чтобы «избежать стресса и расходов на судебный процесс».

Отмечается, что до этого Манафорт вместе со своими адвокатами вел переговоры с представителями прокуратуры на протяжении четырех с половиной часов.

Напомним, Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами по делу о так называемом вмешательстве России в выборы в США.

Однако в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера выяснилось, что Манафорт был связан с Украиной, а не с Россией, в частности с украинской Партией регионов и экс-президентом Виктором Януковичем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года издание Politico заявило о попытках советников президента США Дональда Трампа отговорить американского лидера от помилования Пола Манафорта.