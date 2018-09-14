Пекин, 14 сентября, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Количество китайских туристов, посетивших Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 2017 году впервые за всю историю перевалило за 1 млн, а количество транзитных пассажиров увеличилось до 3,5 млн, говорится официальной статистике, передает 13 сентября агентство Синьхуа.

Абу-Даби

Среди этих туристов, 373,4 тыс. человек посетили столицу ОАЭ Абу-Даби, что на 60% больше, чем в 2016 году. За семь месяцев 2018 года в Абу-Даби побывали 242 тыс. китайцев, что в сравнении с тем же периодом 2017 года выше на 14%.

Рост числа китайских туристов в ОАЭ, как отмечается, связан в том числе и с тем, что помимо традиционных туристических мест, а также роскошных отелей, гостиниц и торговых центров, в стране открылись новые привлекательные для туристов места. В частности — Лувр Абу-Даби, Музей Соломона Гуггенхейма, и Национальный музей шейха Зайеда, основателя ОАЭ.

Напомним, что согласно китайской туристической академии, количество исходящих туристов в Китае перевалило за 130 млн в 2017 году. За первую Половину 2018 года их количество достигло 71,31 млн человек, что на 15% выше, чем за тот же период годом ранее.

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