Москва, 14 сентября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Пятнадцать иностранных летательных аппаратов за неделю замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

За этот период на перехват российские ВКС поднимались пять раз. Нарушения воздушного пространства страны не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в российской оборонном ведомстве сообщили о 22 иностранных летательных аппаратах, замеченных за неделю у границ России.