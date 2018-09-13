Москва, 14 сентября, 2018, 01:50 — ИА Регнум. Санкции США свидетельствую о желании наказывать противников американского миропорядка, заявил 14 сентября член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Флаг США

«Указ Трампа о санкциях против стран, которые могут вмешаться в выборы в США, вызван не реальной угрозой вмешательства, а желанием США произвольно «наказывать» тех, кого там объявили противниками американского миропорядка: Россию, Китай, Иран. Ещё один инструмент давления в арсенале», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, которые вмешиваются в выборные процессы в Соединенных Штатах.

В указе отмечается, что речь идет о вмешательстве как посредством хакерских атак, так и любыми иными путями. Согласно документу, американские спецслужбы обязаны начинать расследование в случае подозрений на вмешательство в выборы. Если эти случаи будут подтверждены, санкции будут вводиться автоматически.