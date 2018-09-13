Кишинёв, 14 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Молдавию 17−18 октября. Как сообщило близкое к Партии социалистов Молдавии изданий Actualitati, дата визита окончательно согласована по дипломатическим каналам .

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Визит состоится «по личному приглашению» президента Молдавии Игоря Додона. В ходе визита Эрдоган планирует открыть отремонтированное на турецкие деньги здание администрации президента в Кишиневе. Президент Турции также посетит Гагаузию.