Париж, 14 сентября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 13 сентября вечером прибыла в Париж. Двухдневный рабочий визит армянского премьера проходит по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

primeminister.am Никол Пашинян возлогает венок к памятнику Комитасу в Париже

Пашинян уже возложил венок к памятнику Комитасу в центре Парижа, после чего он встретился с представителями местной армянской общины, в числе которых были армянские депутаты Национального собрания Франции, политические, общественные деятели, бизнесмены и представители сферы искусства, в частности, мэр Лиона Жорж Кепенекян, заместитель мэра 9-го округа Парижа Алекси Говчиан, бывший член правительства Франции Патрик Деведжян, сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян, бизнесмены Даниэль Кюркчян, Серж Чурук, Вардан Срмакеш, Армен Петросян, Ален Миклин, президент Союза кинематографистов Франции Ален Терзян, всемирно известный футболист Юрий Джоркаефф и другие.

В своей речи премьер-министр отметил, что присутствие известных французских армян символизирует те возможности, которые открыты сегодня перед Республикой Армения.

«Что произошло в Армении? Очень простая вещь — гражданин Армении и армянский народ начали верить в себя. Ключевое изменение, которое произошло, заключается именно в этом. Не имеет значения, кто является властью, а кто оппозицией, власть в Республике Армения принадлежит народу, и это не преувеличение. Сегодня я принял представителей группы дружбы Франция-Армения, с которыми состоялся интересный разговор. Я сказал им, что в Республике Армения формируется новая система управления — прямая демократия. Поскольку это выражение порождает недоразумение, я хочу сказать, что, говоря это, я имею в виду следующее: граждане Республики Армения должны иметь более важное участие в управлении страной, в частности посредством референдумов. Думаю, в Армении начался новый процесс, который будет распространяться в мире», — сказал Пашинян.

По его словам, армяне всего мира должны объединить силы, и именно в результате этого в Армении произошли политические изменения, потому что бархатная революция произошла не только с участием граждан Армении, но и диаспоры.

14 сентября начнется официальная часть визита, когда состоятся переговоры между Макроном и Пашиняном, премьер-министр Армении также посетит мэрию Парижа.

В октябре в Армению приедет Эмманюэль Макрон, где вместе с лидерами ряда других франкоязычных стран примет участие в саммите Международной организации Франкофонии.