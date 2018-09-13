Москва, 14 сентября, 2018, 00:25 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и индийского министра иностранных дел Сушмы Сварадж, сообщает пресс-служба ведомства.

Mid.ru Встреча Сергея Лаврова и Сушмы Сварадж

Лавров поприветствовал индийского министра и заявил, что на встрече с индийским коллегой дипломаты обсудят «особое привилегированное стратегическое партнерство».

«Посмотрим, как выполняются договорённости, которые были достигнуты во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Сочи в мае этого года и в ходе июльской встречи наших лидеров «на полях» саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Поговорим о том, как нам готовить новые встречи в верхах», — заявил он.

Кроме того, российский глава МИД высоко оценил отношения с Индией и совместную работу на таких площадках как ООН, БРИКС и ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава Минторга России Денис Мантуров заявил, что объем торговли между Индией и Россией в первом полугодии 2018 года составил $5,5 млрд, что выше на 30% показателя за аналогичный период прошлого года.