Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Смягчение риторики официальных лиц Китая и США в отношении «войны тарифов» привело к росту всех основных индексов фондового рынка США, 13 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 147,07 пункта (0,57%), до 26 145,99 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,56 пункта (0,43%), до 2901,48 пункта, индекс Nasdaq вырос на 48,74 пункта (0,61%), до 8002,97 пункта.

Дополнительный импульс рынку придал рост акций компании Apple. Компания, производящая львиную долю компонентов в Китае, могла сильно пострадать в случае эскалации торговой войны Пекина и Вашингтона.

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