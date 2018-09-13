Киев, 13 сентября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов решил организовать специальное совещание с силовыми ведомствами и религиозными конфессиями по вопросам наркомании и алкоголизма, все шире распространяющимися среди населения Украины.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

Об этом «кровавый пастор» сообщил 13 сентября на своем персональном сайте.

По его утверждению, от наркомании и алкоголизма украинцев умирает больше, чем «от пуль агрессора» в Донбассе.

Турчинов сообщил, что на данный момент свыше миллиона граждан Украины являются наркоманами, а алкоголиков в стране насчитывается еще больше.

На фоне массовой миграции украинцев за пределы Украины алкоголизм и наркомания охватывают всё больше людей, еще остающихся в стране «победившего свидомизма». Турчинов смог это заметить и пришел к выводу, что число украинцев сокращается «катастрофическими темпами» и все это «несет реальную угрозу национальной безопасности государства».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент точно неизвестно, сколько людей осталось на Украине. Правительство страны не публикует эти данные и не проводит перепись населения.