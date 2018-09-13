Астана, 13 сентября, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана планирует продавать до 4% аффинированного золота за рубеж с целью повышения узнаваемости слитков, сообщает 13 сентября издание Zakon.kz.

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

По данным Нацбанка, с начала 2018 года котировки золота на мировых биржах упали на 8%, что связано с усилением курса доллара.

В Национальном банке республики считают, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной, что порождает изменчивость рынков. В результате инвесторы вынуждены искать более безопасные активы, в том числе золото.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года производство обработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 44 965 кг, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Среди стран мира Казахстан занимает 15-е место по запасам золота.