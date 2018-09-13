Лондон, 13 сентября, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо не исключает, что отсутствие сделки с Великобританией до наступления Brexit приведет к отмене поезда Eurostar между Лондоном и Парижем, 13 сентября передает агентство Reuters.

Крушение поезда на вокзале Монпарнас, Париж. 1895

«Если мы ничего не сделаем, и если мы не достигнем соглашения, произойдет и это, и многое другое», — пояснила Луазо, отвечая на вопрос журналистов в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после выхода из ЕС Великобритания останется «близким соседом и партнером» блока, но может не рассчитывать на «привилегированное отношения».

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