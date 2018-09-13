Оттава, 13 сентября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что надеется на подписание соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) «как можно скорее», 13 сентября передает агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Однако Трюдо уклонился от ответа на вопрос, согласен ли он на «дедлайн» по сделке 30 сентября, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Канады по изменению НАФТА. Переговоры считаются «окончательными» — в случае их неудачи Трамп уже обещал заключить двусторонний договор с Мексикой взамен трехстороннего НАФТА.

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