Москва, 13 сентября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Ребёнок и его беременная мать выпали из окна второго этажа жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

Как уточняется, инцидент произошёл вечером 13 сентября в районе Вороново в ТиНАО.

В Московском авиационном центре сообщили, что для эвакуации пострадавшего ребенка был направлен вертолёт с медицинской бригадой. Женщина доставлена в больницу каретой скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.