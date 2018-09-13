Чита, 13 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В ходе одного из эпизодов военных учений «Восток-2018» российские военные применили боевые робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», сообщает 13 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Минобороны России Боевой робототехнический комплекс «Уран-6»

На забайкальском полигоне «Цугол» десять групп штурма и разграждения от мотострелковых и инженерно-саперных частей Восточного военного округа отработали преодоление минно-взрывных заграждений противника.

Разминирование осуществлялось с использованием робототехнических комплексов «Уран-6», боевых машин БМР-3М, а также самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит».

Действия групп разминирования прикрывали своим огнем робототехнические комплексы «Уран-9», способные уничтожать живую силу и бронетехнику противника на дистанции до 5 тыс. м.

Справка ИА REGNUM : Гусеничный радиоуправляемый робот-сапер «Уран-6» предназначен для разминирования местности, в том числе в горных и мелколесистых местах.

Роботехнический гусеничный комплекс огневой поддержки «Уран-9» предназначен для ведения разведки и уничтожения живой силы и бронетехники противника при помощи комплекса управляемого ракетного вооружения «Атака», реактивных огнеметов «Шмель-М», 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62 мм пулемета.

Оба комплекса управляются дистанционно.