Скопье, 13 сентября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов на встрече с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини 13 сентября заявил о своём неприятии соглашения между Скопье и Афинами о смене официального названия республики ради членства в ЕС и НАТО, сообщает пресс-служба президента Македонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Моя позиция неизменна. Стратегической целью для Республики Македония является членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Но ЕС и НАТО не могут служить алиби для плохого договора, которое открывает гораздо больше вопросов, чем закрывает», — сказал Георгий Иванов.

Президент Македонии также отметил, что евроатлантическая интеграция Македонии «имеют первостепенное значение для процветания государства», но в то же время подчеркнул, что «стратегическими целями нельзя злоупотреблять в ущерб национальным интересам и интересам македонского народа».

Федерика Могерини стала ещё одним из высокопоставленных представителей ЕС и США, продолжающих посещать Македонию в преддверии намеченного на 30 сентября референдума по вопросу о соглашении с Грецией. Прибыв в Скопье, глава дипломатии Евросоюза выступила с обращением к македонцам, призвав граждан принять участие в референдуме. По её словам, балканская республика «слишко долго ждала перед дверьми ЕС», но теперь народ Македонии «держит ключи от своего будущего в своих руках».

Напомним, что Георгий Иванов отказался поддержать окончательный вариант соглашения с Грецией, предусматривающий изменение названия республики в том числе «для внутреннего пользования» и внесение соответствующих изменений в конституцию Македонии. По мнению главы республики, смена названия грозит «уничтожением» 27 лет истории Македонии как независимого государства и не сплотит общество, а приведёт к ещё большему его расколу.

Ранее стало известно, что в день проведения референдума Иванов покинет страну и будет находиться в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

На референдум в Македонии планируется вынести следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Социологические опросы свидетельствуют, что поддержать переименование страны готовы чуть более 50% граждан. Вместе с тем, независимо от результата референдума, он будет носить лишь консультативный характер.