Вашингтон, 13 сентября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил продажи вооружений Южной Корее на $2,6 млрд, 13 сентября передает агентство Reuters.

ПВО Patriot

В план продаж, заявленный Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) входят шесть морских разведывательных самолета P-8A Poseidon и 64 комплекса противоракетной обороны Patriot.

Согласно заявлению DSCA, поставки вооружений Южной Корее «соответствуют целям национальной безопасности США».

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