Москва, 13 сентября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри на встрече в Москве 13 сентября обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщил журналистам представитель главы Минфина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Как отмечается, с обеих сторон была подчёркнута необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса вопреки имеющимся трудностям в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее сегодня Рик Перри также провёл переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. На пресс-конференции по итогам встречи американский министр заявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».