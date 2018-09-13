Москва, 13 сентября, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждет объяснений от Лондона по делу Скрипалей. Она выступила 13 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мне понравилась цитата в эфире со ссылкой на Терезу Мэй относительно того, что реакция Москвы… Правда, не поняла, что значит «реакция Москвы» — само интервью? Или официальный комментарий? Потому что они все время это путают. Они выдают материалы СМИ за комментарии и за официальную позицию Российской Федерации, а официальную позицию РФ просто игнорируют. Как сказала Тереза Мэй, что реакция Москвы — это вызов здравому смыслу. Я могу ее успокоить — значит, это вызов не ей», — пошутила Захарова во время прямого включения, вызвав аплодисменты.

Официальный представитель МИД ждет от Лондона объяснений и работы не бутафорного, а реального следствия по делу об отравлении в Солсбери:

«Сейчас высказались все. И теперь, на мой взгляд, нужно слушать профессионалов. Правоохранителей, которые занимаются настоящим следствием. Не тем бутафорным, которое мы видели на протяжении пяти месяцев со стороны Великобритании, и которая не предоставила ни одного снимка, что был бы хоть как-то связан с настоящим преступлением, если таковое все-таки было. А это уже большой вопрос, потому что все, что предоставляет Лондон, не проходит никакой проверки. Мы все, весь мир, основанный на здравом смысле, реальном, хотим, чтобы Лондон объяснился».

Картину о реальности, в которой живет Британия, Мария Захарова дополнила примером из брифинга, который она проводила 13 сентября:

«Мне очень понравилось, как меня начали спрашивать относительно того, знаю ли я этих людей лично, общаюсь ли я с ними, установлен ли у меня с ними контакт. Это представители как раз британских СМИ. Насколько же они ангажированы, насколько они вне реальности, что задают такие вопросы».

Вот как приводит слова британского премьер-министра Skynews:

«По данному делу Россия отреагировала оскорбительно. Ложь и явные выдумки в этом интервью российскому телеканалу, спонсируемому государством, — это оскорбление здравого смысла».

Напомним, что ранее подозреваемые британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, где подчеркнули, что не имеют отношения к ГРУ, а занимаются бизнесом. Солсбери они посетили исключительно в туристических целях.