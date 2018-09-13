Киев, 13 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Апелляционный суд Швеции отменил свое решение, которым он запретил принудительное взыскание активов российской корпорации «Газпром» в пользу украинской компании «Нафтогаз». Об этом сегодня, 13 сентября, заявил журналистам коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Bnews.kz Газ

Напомним, в декабре 2017 года и в феврале 2018 года коммерческая структура Стокгольмский арбитраж вынесла решения по многолетнему спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок газа.

По сумме двух решений «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Однако российская сторона категорически не согласилась с решением арбитража, указав на то, что решение было мотивировано исключительно плохим экономическим положением Украины.

В итоге «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в шведский апелляционный суд округа Свеаланд. Но «Нафтогаз» начал спешно пытаться принудительно взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, требуя от различных стран ареста зарубежных активов «Газпрома».

Но апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Однако теперь, по словам Витренко, процедура принудительного взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» возобновлена.

«Натофгаз» уже запустил процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.