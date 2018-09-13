Киев, 13 сентября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Украинский политолог Юрий Романенко назвал «смешным» тезис о реванше пророссийских сил, в случае победы на выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом Романенко написал 13 сентября на своей странице в Фейсбуке.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Он выразил уверенность в том, что президент Украины Петр Порошенко «в теме» нефтяного бизнеса лидера пророссийского движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«Нас пугают реваншем в случае победы Юльки. Этот тезис смешон уже сам по себе. Медведчук спокойно получает по нефтепроводу нефтепродукты и продаёт по всей Украине. Вопрос — кто-то серьезно верит, что Порошенко не в теме? Учитывая объёмы? Порошенко не в курсе, что на полученные деньги от продажи нефтепродуктов Медведчук финансирует свои политические проекты и медиа? Где был бы 112 канал, если бы регулярно не получал деньги от нефтепродуктов из России, проданных по всей Украине? Где была бы партия «За жизнь» без финансирования Медведчука?» — задался вопросом Романенко.

Он напомнил, что на Украине никто не мешает вести бизнес депутату от фракции «Оппоблок» Сергею Лёвочкину, олигархам Дмитрию Фирташу и Ринату Ахметову.

«А было бы возможным объединение Медведчука с «Оппоблоком»? Конечно, возможно, если Левочкин и Фирташ себя прекрасно чувствуют. Ахметов вообще младший партнёр Порошенко по энергетическому бизнесу. А «Титан» Фирташа в Крыму получает сырьё из Украины. Облгазы Фирташа рубят миллиарды долларов в год… А ещё забыл, Медведчук представляет Украину в Минской группе, назначенный туда Порошенко, якобы с подачи Меркель (тоже в сговоре!). Вывод: мы должны быть в ужасе от того, что в случае победы Тимошенко Медведчук, Фирташ, Левочкин, Ахметов захватят власть. И будет (здесь не упадите от хохота) будет реванш», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович предложил «Оппоблоку» начать переговоры о создании политического объединения.

«Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям… В первую очередь я обращаюсь к «Оппозиционному блоку»: иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы, продолжая проводить политику уничтожения Украины», — отметил Рабинович.

В свою очередь депутат Лёвочкин поддержал идею объединение с партией «За жизнь».

«С момента создания «Оппозиционный блок» последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности «Оппозиционного блока» и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли», — написал Лёвочкин в Twitter.