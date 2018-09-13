Москва, 13 сентября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Москва обеспокоена возможным ведением Вашингтоном санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам состоявшихся 13 сентября переговоров с американским коллегой Риком Перри.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Российский министр отметил, что «Северный поток — 2» является абсолютно конкурентоспособным проектом, в котором заинтересованы европейские потребители.

Он также подчеркнул, что Россия уверена в поставках своего газа в Европу и при этом не препятствует импорту сжиженного газа из США.

Кроме этого, Новак сообщил, что в ходе переговоров с Перри предложил американской стороне рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда для разработки и реализации энергопроектов.

Напомним, ранее сегодня министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта «Северный поток — 2».