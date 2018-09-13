Таллин, 13 сентября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Со ссылкой на компанию Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), ведущий новостной портал Delfi. lv в Латвии сообщает о планах по расширению маршрута контейнерного поезда Amber Train. На данный момент он соединяет Шяштокай (граница Польши и Литвы) с Ригой и Таллином, в будущем планируется задействовать территории Польши и Финляндии. Шяштокай является крупной железнодорожной станцией на литовско-польской границе, где проложены европейская колея (1435 мм) и российская (1520 мм).

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В начале 2018 года железнодорожные компании Латвии (Latvijas dzelzceļš), Литвы (Lietuvos gelezinkeliai) и Эстонии (EVR Cargo, ныне Operail) договорились о запуске интермодального контейнерного сообщения Amber Train по маршруту Шяштокай — Рига — Таллин. Тестирование поезда было осуществлено в апреле, регулярные рейсы начались в мае.

Глава дирекции по грузоперевозкам Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас объявил, что на данный момент компания уже ведет переговоры о расширении маршрута с партнерами в Польше и Финляндии.

«Сотрудничая с логистическими компаниями, мы видим, что есть потребность продолжать развитие сообщения и расширять его географию», — отметил Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, во втором квартале следующего года на Amber Train будет предложена также услуга перевозки полуприцепов.