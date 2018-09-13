Кетово, Курганская область, 13 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. В Кетовском районе Зауралья люди боятся замёрзнуть без отопления. Об этом сообщают местные СМИ.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Как пишет издание Ura.ru, опасения граждан вызваны долгами Курганской сельхозакадемии за газ. Кроме того, важным фактором может быть и изношенность труб в лесниковском детском саду и в лицее имени Тюнина.

Начальник отдела ЖКХ и транспорта администрации Кетовского района Виктор Цурбанов в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 13 сентября опроверг информацию о неготовности к отопительному сезону Курганской сельхозакадемии и ряда домов и учреждений в районе.

«В сельхозакадемии отремонтировали два котла, идет опрессовка — на сегодняшний день готовность 95%. Примерно через неделю должны дать отопление. У вуза действительно большие долги за газ, но это их финансовые проблемы, которые будут урегулированы совместно со специалистами «Газпрома». К отопительному сезону это не имеет никакого отношения — техническая часть готова», — сказал Цурбанов.

«У нас действительно стояла проблема: в поселке Усть-Утяк, где есть многоквартирные дома, был нужен срочный ремонт 350 метров теплотрассы. В рамках подготовки к отопительному сезону 16 августа туда выезжал заместитель главы района. На данный момент приняты все необходимые меры. В целом по району пока срывов в подготовке нет, тепло должны дать всем и своевременно», — подчеркнул руководитель.

Как писало ранее ИА REGNUM, трудности со своевременным началом отопительного сезона страшат жителей и других муниципальных образований области. Причем не безосновательно. Так, в Половинском районе администрация судится с компанией, которой принадлежат местные котельные, где отопительные котлы не готовы к эксплуатации. Очередное слушание назначено на 26 сентября.

Напомним, что 3 сентября правительство Курганской области заявило о 85% готовности жилищного фонда региона к подаче тепла. А по данным пресс-службы мэрии Кургана, готовность областного центра также составила 85%. В городе создан специальный штаб по подготовке к отопительному сезону, чтобы контролировать ненадёжные управляющие компании.