Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Акции компании Apple выросли в цене на 2,9% после заявлений должностных лиц Китая и США о возможном отказе от «войны тарифов», 13 сентября передает агентство Reuters.

(сс) Fernando Coelho Apple

Успех Apple уже привел к росту «высокотехнологичного» индекса Nasdaq. Впрочем, и остальные индексы Уолл-стрит растут после позитивных новостей об американско-китайских торговых отношениях.

К середине дня торгов индекс Dow Jones вырос на 139,59 пункта (0,54%), до 26 138,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 15,19 пункта (0,53%), до 2904,11 пункта, индекс Nasdaq вырос на 72,78 пункта (0,92%), до 8027,01 пункта.

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