Орел, 13 сентября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Житель Орла взорвал гранату на улице, пытаясь отомстить своему работодателю. Никто не пострадал, а сам он стал фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям — об угрозе убийством, о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также о хулиганстве. О возбуждении дела 13 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Также рассматривается вопрос о квалификации его действий по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).

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По данным следствия, инцидент произошел 13 сентября на пересечении улиц Полесской и Цветаева областного центра, на территории АЗС. Подозреваемый поссорился с бывшим работодателем и в ходе конфликта бросил в сторону припаркованного автомобиля гранату РГД-5. Граната взорвалась, не долетев до автомобиля несколько метров. Никто не пострадал.

Сам подозреваемый задержан, его допрашивают следователи. Также проводятся обыски.