Челябинск, 13 сентября, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Челябинске задержан предполагаемый убийца 10-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении СКР.

Эдвард Мунк. Убийца

Гражданин 1974 года рождения был пойман 13 сентября. Скоро его доставят в Каменск-Уральский, где было совершено убийство. С его участием проведут следственные действия.

Как следует из официального сообщения челябинского управления МВД, этот гражданин родился в Курганской области и ранее был судим. В Челябинске его тоже искали за совершение двух разбойных нападений на торговые павильоны. Поймали его в Советском районе Челябинска.

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября. Следователи выяснили, что она была убита. По некоторым данным, сожитель матери ребёнка привёл этого гражданина домой и они вместе выпивали. Затем произошла трагедия. По неофициальным данным, гость убил девочку, избил сожителя и похитил ценности.