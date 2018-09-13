Ханой, 13 сентября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 12 сентября президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг встретился с министром иностранных дел Японии Таро Коно, который прибыл во Вьетнам для участия в сессиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) АСЕАН-2018.

Kremlin.ru Президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг выразил соболезнования министру иностранных дел Японии и всему японскому народу в связи с многочисленными жертвами, вызванными сильным землетрясением в области Хоккайдо на севере Японии.

В ходе встречи президент Вьетнама Чан Дай Куанг выразил удовлетворение в связи со стремительным развитием отношений стратегического партнёрства Вьетнама и Японии во всех областях, в частности в сфере экономики, торговли, промышленности, культуры и др. Президент также подчеркнул, что уровень политического доверия между странами укрепляется, чему способствуют многочисленные визиты высших должностных лиц обеих стран. Особое значение имел визит японской императорской семьи в 2017 г. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг также поблагодарил министра иностранных дел Японии за организацию тёплого приёма во время официального визита президента СРВ в Японию в мае этого года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», министр иностранных дел Японии заявил, что очень рад посетить Вьетнам в год 45-летия со дня установления дипломатических отношений между странами, а также во время проведения ВЭФ АСЕАН-2018. Министр также выразил удовлетворение в связи с активным развитием двусторонних отношений. Кроме того, министр иностранных дел отметил, что приложит все усилия к тому, чтобы достигнуть ряд новых договорённостей, которые позволят укрепить отношения между Вьетнамом и Японией по всем направлениям сотрудничества.