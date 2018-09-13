Нью-Дели, 13 сентября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Маршал Бирендр Сингх Дханоа, начальник штаба ВВС Индии, заявил, что французские истребители «Рафаль» позволят справиться с внешними угрозами Индии. Он также добавил, что приобретение 36 «Рафалей» и российских комплексов С-400 увеличивает обороноспособность страны.

ИА REGNUM С-400

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, выступая перед журналистами на семинаре, посвящённому развитию индийских ВВС до 2025 года, маршал Бирендр Сингх Дханоа заявил, что французские истребители «Рафаль» и российские комплексы ПВО С-400, закупаемые Индией, необходимы стране ввиду усиления китайских и пакистанских ВВС. Он указал на то, что в распоряжении КНР находятся не менее 800 истребителей четвёртого поколения, в то время как пакистанские ВВС осуществили модернизацию самолётов F-16. В этой связи, по мнению начальника штаба ВВС Индии, такая современная техника, как французский истребитель «Рафаль», будет очень кстати.

В начале сентября 2018 года лидер партии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахуль Ганди добился рассмотрения дела о коррупционной составляющей в закупке 36 французских истребителей «Рафаль» в Верховном суде Индии.