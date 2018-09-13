Исламабад, 13 сентября, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Неподобающее поведение посла Пакистана в Великобритании Сахибзада Азмед Хана стало поводом для недовольства министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши. Он потребовал у посла объяснений.

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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр потребовал у посла письменных объяснений. О случившемся во время церемонии в Лондоне министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши узнал из новостных агентств. 11 сентября в социальных сетях и новостных агентствах появилось видео, на котором пакистанский посол в Великобритании Сахибзада Азмед Хан, предположительно, в нетрезвом виде, выступает перед публикой во время церемонии награждения в Лондоне. Видео демонстрирует, как посол перехватывает инициативу у пакистанских ведущих и шутит перед аудиторией.