Дакка, 13 сентября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Комитет кабинета министров Бангладеш по государственным закупкам на встрече под председательством министра финансов Бангладеш Абулы Маала Абдулы Мухитха одобрил предложение приобрести 30 тысяч ружей для вспомогательных военизированных подразделений Ансар Бахини, ответственных за соблюдение законодательства и обеспечение общественного порядка в стране.

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По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», правительство республики также закупит более трех миллионов патронов для обеспечения боеспособности Ансар Бахини.

Приобретение вооружения и амуниции будет осуществляться государственной компанией «Бангладеш Машин Тулс Фактори Лимитед». Поставки патронов и стрелкового вооружения будут вестись из Италии, Турции и Великобритании.