Сеул, 13 сентября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи начал свою работу международный форум по безопасности. Южнокорейское информагентство «Чосон Ильбо» сообщает, что в работе форума принимает участие более 250 представителей из 49 стран и международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Основной темой мероприятия стало обсуждение вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии — и денуклеаризации КНДР в частности. Кроме того, особое внимание уделяется дискуссиям по кибербезопасности и сотрудничеству при чрезвычайных ситуациях. Пленарное заседание форума проходит 13 сентября. В нем принимает участие начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ён, посетивший КНДР 5 сентября, и министр обороны республики Сон Ён Му.