* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 13 сентября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. В районе Чапархар провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) прошла военная операция Вооруженных сил Афганистана. Целью данной операции являлось уничтожение боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, благодаря военной операции афганской армии удалось частично зачистить район от боевиков.

Согласно заявлению властей провинции, в ходе операции было убито по меньшей мере четыре сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженным силам Афганистана удалось захватить часть вооружения и боеприпасов боевиков. Также утверждается, что в ходе боевых действий никто из мирного населения не пострадал, а афганские силы не понесли потерь.