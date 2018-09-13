Вашингтон, 13 сентября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил, что он готов одобрить сделку по продаже Японии девяти военных самолетов на сумму 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает японское новостное агенство Jiji Press. Речь идет о самолетах военно-промышленной американской корпорации Northrop Grumman Corporation, работающей не только в авиастроительной отрасли, но и в области электроники и информационных технологий. Благодаря такой широкой специализации компании изготовленные самолеты оснащены мощными радарами, которые могут обнаружить другие самолеты и морские суда на дальнем расстоянии.

Staff Sgt. Shawn Nickel Американские истребители

Сделка также будет включать дополнительное техническое обслуживание и наличие запасных двигателей. У конгресса США есть 30 дней, чтобы выдвинуть возражения против заключения сделки.