Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Смольный официально заявил инициаторам митинга против пенсионной реформы о том, что не допустит проведения акции на площади Ленина 16 октября, и предложил воспользоваться другой площадкой. Одновременно организаторам акции из числа депутатов городского парламента напомнили об ответственности за действия, которые могут поставить под угрозу безопасность петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Об этом сообщили вечером 13 сентября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Александра Говорунова.

Сегодня Говорунов, который в настоящее время исполняет обязанности губернатора, вместе с председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровым встретились в Смольном с депутатами, которые ранее попросили не мешать проведению митинга 16 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала.

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По итогам состоявшейся встречи Александр Говорунов заявил, что «митинга на этой территории не может быть по соображениям безопасности», и напомнил, что сегодня же Смольнинский районный суд подтвердил законность действий городских властей, предложивших организаторам митинга перенести согласованное мероприятие в другое место.

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Как подчеркивают в Смольном, сотрудники ГУП «Водоканал» после прорыва трубы холодного водоснабжения продолжают на площади Ленина аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано около 40 единиц техники. В связи с этим проведение массовых акций на прилегающей территории невозможно, поскольку создает угрозу безопасности их участников.

«Власть просто обязана предпринять все предупредительные меры. Сегодня суд указал: это конституционная обязанность органа публичной власти: довести информацию до организатора публичного мероприятия, что его проведение невозможно в ранее согласованном месте в целях обеспечения безопасности. Это не может расцениваться как нарушение прав организатора на свободу мирных собраний», — заявил Александр Говорунов.

Он подчеркнул, что «недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев».

Вице-губернатор также ответил на просьбу депутатов предоставить другую площадку в центре города, если уж акция на площади Ленина невозможна, чтобы не отправлять митингующих в удаленный от центра парк.

«В центре города подобрать площадку сложно: много событий, интенсивно ведутся ремонтные работы, что не позволяет предоставить место для сбора большого числа людей с учетом требований и ограничений федерального и городского законодательства», — сказал Александр Говорунов.

Поэтому выразить свое мнение о пенсионной реформе граждане могут в специально отведенных местах, в числе которых Удельный и Полюстровский парки.

Таким образом, объявленный ранее митинг на площади Ленина по решению городских властей должен быть перенесен в другое место либо отменен.