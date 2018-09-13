Посёлок Первомайский, Оренбургская область, 13 сентября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Оренбуржье горит гаражно-строительный кооператив. ЧП случилось в посёлке Первомайском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Прибывшие пожарные выяснили, что горит несколько гаражей и сухая трава. Пожару присвоили повышенный номер вызова №3. Повреждены 15 сараев, 55 гаражей и две автомашины.

Распространение огня уже остановлено. На место Чп выехали губернатор Юрий Берг и врио главы областного МЧС Николай Платонихин.