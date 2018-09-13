Кемерово, 13 сентября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) готова обеспечить предстоящей зимой надежное теплоснабжение городов присутствия в Кемеровской области. Кузбасские журналисты смогли убедиться в этом лично, посетив 13 сентября одну из тепловых электростанций холдинга в регионе — Ново-Кемеровскую ТЭЦ.

Служба по связям с общественностью СГК СГК готова обеспечить зимой надежное теплоснабжение городов Кузбасса

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, накануне старта очередного отопительного сезона в Кузбассе Сибирская генерирующая компания подвела итоги подготовки своих генерирующих и теплотранспортных предприятий к зиме. Посвященная этой теме ежегодная пресс-конференция руководства регионального филиала СГК прошла в формате «разговора по душам» с журналистами на площадке Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Представители федеральных и региональных масс-медиа познакомились с тем, как организован процесс производства электрической и тепловой энергии на станции, побывали в турбинном цехе и на щите управления. В этом небольшом путешествии их сопровождал директор Ново-Кемеровской ТЭЦ Вячеслав Носков. Он пояснил, что на станции практически завершены все «летние» ремонты — сейчас предприятие переходит в «зимний режим» работы и готово приступить к подаче тепла потребителям города Кемерово.

Позже директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил готовностью всех генерирующих и теплосетевых предприятий энергохолдинга в регионе к началу отопительного сезона 2018−2019 годов.

«Прошлый отопительный период в Кемеровской области был продлен на полторы недели из-за весенних холодов — в результате, нам пришлось сдвинуть сроки проведения гидравлических испытаний теплотрасс и ремонтной кампании в целом, — напомнил Юрий Шейбак. — Но нашим специалистам удалось в сжатые сроки подготовить электростанции и теплосетевой комплекс к новой зиме. Всё, что мы планировали, сделали. Мы готовы к любой ситуации: будет зима очень холодная или теплая. Просто с нашей стороны на это потребуется либо больших, либо меньших усилий для надежного теплоснабжения городов присутствия».

К настоящему моменту на тепловых электростанциях СГК в Кемеровской области ремонт основного тепломеханического оборудования (котлоагрегаты, турбоагрегаты, генераторы) выполнен на 80% от годовой программы, что соответствует графику. Запасы угля превышают 1,3 миллиона тонн.

В течение минувшего лета Сибирская генерирующая компания заменила в четырех кузбасских городах: Кемерове, Новокузнецке, Белове и Мысках, — свыше 14 км ветхих магистральных и квартальных тепловых сетей. Теплоэнергетики устранили все дефекты трубопроводов, которые были выявлены при гидравлических испытаниях теплотрасс. Выполнен большой объем работ по замене дефектной запорной арматуры.

Заметим, суммарный объем ремонтной программы СГК в Кемеровской области в 2018 году превышает 3 миллиарда рублей.