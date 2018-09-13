Ярославль, 13 сентября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский подал заявление в областную избирательную комиссию с требованием провести ручной пересчет голосов на выборах в облдуму в 5-м и 6-м округах. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, баллотировавшийся на выборах в областную думу от «Единой России», считает, что КОИБы работали некорректно.

Страница в Facebook Дмитрия Петровского Дмитрий Петровский

«Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, среднее число голосов, отданных за партию «Единая Россия» в городе Ярославле, составляет 37,3%. При этом в избирательных округах №5 и №6 результат партии отличается в меньшую сторону на 12 и 16 процентов соответственно и составляет 26% и 21%», — приводит цифры депутат.

Дмитрий Петровский зафиксировал такую же ситуацию по одномандатному округу в избирательных округах №5 и №6, где результаты единороссов более чем на 30% голосов ниже, чем в остальных избирательных округах Ярославля.

Депутат отмечает, что среднее число голосов, отданных избирателями за партию КПРФ в городе Ярославле, составляет 26,85%, а в избирательных округах №5 и №6 результат партии КПРФ составляет 37,2% и 39,7% соответственно.

Он заподозрил в таком подсчете некачественную работу КОИБов.

«Согласно требованию электропитание КОИБ-207 должно осуществляться от однофазовой сети переменного тока частотой (50+\-1) Гц, и напряжение (220+/-10\15) В. А мне известно о происходящих в воскресные дни изменениях напряжения сети, из-за увеличивающегося в вечернее время количества потребителей», — пишет заявление в облизбирком Дмитрий Петровский.

Он стал вторым депутатом муниципалитета, который написал заявление на ручной пересчет голосов. Ранее это сделала Юлия Миронова.