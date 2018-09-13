Анкара, 13 сентября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Отношения между Казахстаном и Турцией развиваются в духе стратегического партнерства, заявил 13 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган

Назарбаев добавил, что важной составляющей сотрудничества между странами является торгово-экономическое взаимодействие. Глава Казахстана также указал на необходимость более эффективного использования возможностей межправительственной комиссии. Президент отметил результаты реализации совместной программы «Новая синергия».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Нурсултан Назарбаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Анкаре. Стороны обсудили перспективы развития отношений, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества.