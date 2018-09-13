Красноярск, 13 сентября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В рамках формата «час благоустройства» мэр Красноярска Сергей Ерёмин проинспектировал благоустройство сквера «У цирка», который обновляется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, скверу более 30 лет, за этот период здесь не проводились капитальные работы. Неудивительно, что в марте текущего года более 15 тысяч горожан проголосовали за его реновацию. Работы по центральной части идут в хорошем темпе: благоустройство стартовало 20 июля, сейчас выполнено около 80% всех работ. Завершается укладка брусчатки, выставлены все 67 опор для освещения, продолжается монтаж светильников. По проекту планируется создать комфортную атмосферу для горожан разных поколений с пешеходными и велодорожками, зонами отдыха с лавочками. Разместится на территории сквера и детская площадка.

Пресс-служба администрации Красноярска К реконструкции красноярского цирка приступят в феврале 2019 года

«На карте города сквер рядом с цирком был как тёмное пятно, не было ни одного светильника, — напомнил мэр. — После благоустройства будет освещена как прогулочная, так и транзитная зоны. Поэтапно продолжим благоустраивать зелёные локации, примыкающие к этому скверу. Важно превращать общественные пространства, которые сейчас обновляются, в центры активной жизни, чтобы люди хотели проводить в них время».

В полной мере преображение сквера «У цирка» красноярцы смогут оценить в конце октября, а вот начать ремонт здания самого цирка за счёт федеральных средств планируется в феврале 2019 года. Напомним, изначально его планировалось отремонтировать к Универсиаде. Как пояснил финансовый директор цирка Александр Рыжов, смещение сроков было связано с коррективами проекта. На сегодняшний день вся документация для конкурсных процедур готова, конкурс по отбору генерального подрядчика намечен на октябрь.

«После показа новогодней программы двери цирка закроются. Ремонт займёт около 15 месяцев. Цирк обновится полностью, начиная от инженерных систем и заканчивая креслами зрительного зала. Из абсолютно нового — появится репетиционный зал для артистов, детская и учебная комната для детей артистов», — отметил он.

По проекту в фойе первого этажа расположится детская развлекательная комната для юных зрителей, кафе, мягкие кресла. Цветовая палитра нового дизайна сочетается с уникальной мозаикой, которая украшает холл второго этажа. Эту историческую деталь при ремонте сохранят. По самым передовым технологиям будут обустроены и пространства для животных. Так, для лошадей появится не только душ, но и солярий. Для морских животных — современный бассейн, который при необходимости можно использовать в качестве пространства для размещения клеток с хищниками. Особой гордостью обновлённого цирка станут самая современная акустическая система и постановочное освещение. Архитектурную подсветку приобретёт здание и снаружи.

«Это очень важный для красноярцев проект, цирк не ремонтировался 47 лет. В комплексе благоустройство сквера у цирка и ремонт самого здания создадут привлекательный акцент правобережья», — отметил Сергей Ерёмин.