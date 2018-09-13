Калуга, 13 сентября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Калуге при школе №21 открылся первый в городе центр здорового питания. Как сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, для центра разработаны новые технологии приготовления блюд и меню.

Kaluga-gov.ru Калужского градоначальника Дмитрия Разумовского заинтересовал новый проект школьного питания.

Особое внимание планируют уделять качеству используемых продуктов. Всем учащимся уже выданы так называемые «Карты школьника», благодаря которым меню школьников смогут контролировать родители. В перспективе по этой же карте можно будет делать предварительный заказ блюд. На открытии центра присутствовал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский и представители компании DARS Facility Management (ООО «Торговый Дом СПП»), реализовавшей проект.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, одноразовое горячее питание получают 97% школьников Калужской области, что является одним из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе, где питанием охвачены порядка 69,4% учащихся. Также в области выступили с предложением исключить закупки продуктов питания для образовательных организаций из норм федерального закона №44-ФЗ и тем самым повысить качество меню для детей.

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