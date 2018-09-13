Лондон, 13 сентября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали после достижения пиковых значений в ходе вчерашних торгов, 13 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С начала торгов нефть марки Brent упала на 60 центов до $79,14 за баррель. Нефть WTI упала на 95 центов до $69,42 за баррель.

Как сообщало, в ходе торгов 12 сентября нефть марки Brent преодолела «символический» барьер в $80, но ненадолго.

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